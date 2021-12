Procon móvel atende Engenho Velho da Federação nesta sexta

A unidade do Procon Móvel vai ao Engenho Velho da Federação nesta sexta-feira, 16, atendendo moradores do trecho entre a rua Apolinário Santana e a avenida Vasco da Gama (ao lado de antigo módulo policial), no final de linha do bairro. O serviço acontece das 9h às 17h.

O projeto tem o objetivo de orientar moradores de bairros populares sobre seus direitos enquanto consumidores, além de levar perspectivas de consumo sustentável de produtos e serviços.

