Procon inicia Operação Liquida Bahia em shoppings

Lojas de shoppings de Salvador serão fiscalizadas pelo Procon-BA até o final desta semana. Os alvos das vistorias são os estabelecimentos participantes da Liquida Bahia, evento organizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) da Bahia. Cerca de 50 lojas devem ser fiscalizadas até o final da operação.

Segundo o superintendente do Procon-BA, Ricardo Maurício Freire Soares, os consumidores precisam ficar atentos durante o período de promoção. "Não comprometer o orçamento doméstico, testar os produtos para verificar se de fato funcionam e checar as condições de troca e se os produtos possuem algum tipo de avaria são algumas das dicas para fugir de problemas futuros", informou, em nota.

A segunda edição do "Liquida Bahia", considerada a grande liquidação de inverno, teve início na última sexta-feira, 5, e vai até o dia 15 de julho. A campanha movimenta o comércio de mais de 100 cidades baianas. A novidade desta edição é a inclusão de Salvador no evento, ampliando as opções de compra para o consumidor baiano.

A grande liquidação abrange cerca de 12 mil pontos de venda em todas as regiões do Estado. Além dos descontos, de até 70%, o consumidor concorre a um apartamento, uma luxuosa picape cabine dupla, cinco automóveis e dez motocicletas. A cada R$ 25 em compras, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

Os vendedores que constarem nos cupons premiados também ganham prêmio: cada um deles leva para casa um tablet. Conforme a FCDL, para a Liquida Bahia, os vendedores e lojistas passam por curso preparatório com módulos de temas como técnica de vendas e atendimento ao cliente.

adblock ativo