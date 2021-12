Procon inicia fiscalização nas agências bancárias de SSA

O Procon-BA começou, nesta segunda-feira, 24, a "Operação Bancos", com vistas à fiscalização do cumprimento das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) pelas instituições financeiras de Salvador.

Entre os descumprimentos passíveis de multa estão a lei dos 15 minutos de espera, preenchimento dos balcões de atendimento das agências bancárias, monitoramento de câmeras no setor de atendimento dos caixas eletrônicos, seguranças na área de atendimento 24h, disponibilização de caixa preferencial no auto-atendimento e no atendimento interno, controle do uso de aparelho celular no interior da agência e instalação de divisórias opacas nos caixas de atendimento.

Ainda não há informações sobre a ação desta segunda, nem quanto os bancos que estiverem irregulares deverão pagar, caso sejam notificados ou autuados.

adblock ativo