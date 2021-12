Procon inicia fiscalização em pontos de vendas de abadás, fantasiais e camarotes

Os pontos oficiais de venda de fantasias, abadás e camarotes começaram a ser fiscalizados pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), na última segunda-feira, 18.

Nesta primeira fase estão sendo verificadas as taxas de conveniência, as informações obrigatórias, a presença do exemplar do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros aspectos exigidos pelo órgão.

Segundo o Procon, os fornecedores autuados responderão a processos administrativos e poderão sofrer as penalidades estabelecidas na legislação consumerista.

adblock ativo