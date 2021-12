Procon encontra produtos vencidos em delicatessen da Graça

Fiscais do Procon da Bahia encontraram, nesta quarta-feira, 26, produtos impróprios para consumo sendo comercializados na Perini do bairro da Graça. O flagrante aconteceu durante a "Operação Delicatessen", que continua nesta quinta-feira, 27.

Segundo o órgão, foram encontrados produtos vencidos há quase um mês, além de alimentos com insetos dentro da embalagem. De acordo com o superintendente do Procon, Ricardo Maurício Freire Soares, a Perini vai responder processo administrativo e tem o prazo de 10 dias para se defender.



A Perini informou, por meio de nota, que está apurando o que aconteceu naquela loja para tomar as medidas cabíveis e ressaltou que esse "tipo de acontecimento não é o padrão" da empresa.

Os fiscais do Procon também estiveram na Delicatessen Deli & Cia, no bairro da Graça, mas não encontraram nenhuma irregularidade.

A operação começou na semana passada e investiga denúncias de consumidores sobre a comercialização de produtos impróprios.





