Procon e Ibametro atendem moradores da Plataforma

O Procon Móvel atende aos moradores do bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, desta terça, 11, a sexta-feira, 14. A ação terá a parceria da unidade itinerante do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) e acontece na Praça São Brás, próximo ao centro cultural, das 10 às 16h.

A iniciativa tem o propósito de orientar os cidadãos soteropolitanos, nos bairros de maior concentração populacional, sobre direitos dos consumidores e consumo adequado e sustentável de produtos e serviços, por meio de atendimento imediato e eficaz.

Os veículos do Procon Móvel disponibilizam elevadores para o acesso de pessoas com deficiência. O consumidor que se sentir lesado numa relação de consumo deve comparecer a qualquer unidade do Procon-Bahia para registrar reclamação ou encaminhar denúncia para o e-mail denuncia.procon@sjdhds.ba.gov.br ou o Portal do Consumidor.

