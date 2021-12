Procon-BA autua três restaurantes por falta de higiene

O Procon-BA autuou três restaurantes na capital baiana após receber denúncias realizadas por consumidores. Todos os estabelecimentos apresentavam irregularidades envolvendo higiene, como produtos fora de validade e presença de baratas. A operação aconteceu nesta segunda-feira, 22.

Os locais infratores ficam na avenida Ulysses Guimarães, em Sussuarana. Segundo o órgão, o Restaurante Tourão tinha má conservação de perecíveis e ausência de informações nos produtos da área de produção (sem data de fabricação, validade e manipulação). O estabelecimento também não disponibilizava o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Já o Restaurante e Churrascaria do Rafael foi autuado por cobrar valor mínimo de R$ 5 para pagamentos com cartão de crédito, por ter produtos com prazo de validade expirado, foco de insetos e presença de baratas nas prateleiras do estoque e ausência de tabela de preços na entrada do estabelecimento.

A churrascaria Boi na Brasa também apresentava produtos com prazo de validade expirado, além de mercadorias deterioradas e com proliferação de mofo guardadas no estoque, condições precárias de higiene, ausência de informações nos alimentos, ausência de tabela de preços na entrada do estabelecimento e do exemplar do CDC.

No mesmo dia, o órgão autuou também um estabelecimento em Ondina. O Restaurante Maria Bonita, localizado na rua Macapá, não disponibilizava de informações nos produtos da área de produção (data de fabricação, validade e manipulação).

