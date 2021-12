Procon-BA atua a Aviaca e a TAM no primeiro dia de operação

O primeiro dia da Operação Aeroporto do Procon-BA, órgão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, resultou na autuação das companhias aéreas TAM e Aviaca, por cobrança indevida de taxa de emissão de venda e remarcação de passagens, nos balcões de atendimento. A cobrança da taxa é considerada abusiva, a partir do momento que a mesma não é feita quando os consumidores adquirem as passagens pela internet.

A ação teve início na quarta-feira (9), e vistoriou, além as companhias, as lojas de variedades que funcionam no aeroporto. Das sete lojas visitadas, apenas a Baú Baú e a Dhoti receberam auto de infração, por falta de preço nos produtos expostos à venda. Por conta da notificação, segundo a superintendente do Procon-BA, Gracieli Leal, as empresas responderão a processo administrativo no órgão, sendo assegurada ampla defesa. A fiscalização ocorrerá até a sexta-feira (11).



Em nota, a assessoria de imprensa da TAM informou "que foi notificada e prestará todos os esclarecimentos necessários ao órgão". A reportagem de ATARDE também entrou em contato com a assessoria de imprensa da Avianca, mas não obteve retorno.

