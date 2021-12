Procon autua Unijorge por acidentes com elevadores

O Procon-Bahia autuou nesta quarta-feira, 21, o Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) pela ocorrência de dois acidentes causados por defeitos nos elevadores da instituição. A entidade pode sofrer aplicação de sanções administrativas, como multa.

As medidas serão decididas depois do término do processo administrativo aberto contra a instituição, que tramita no Procon. A Unijorge terá um prazo de dez dias para apresentar defesa formal.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da Unijorge, que ficou de se posicionar sobre a ação do Procon.

Serviço defeituoso

O diretor de fiscalização do Procon-Bahia, Iratan Vilas Boas, destaca que o serviço defeituoso põe em risco a segurança do consumidor. Desta forma, é importante que o fornecedor zele pela segurança para que fatos como estes não se repitam.

O Procon-BA já havia notificado a Unijorge, no dia 30 de setembro, para prestar esclarecimentos sobre o primeiro acidente, ocorrido um dia antes da notificação. Com a medida, o centro universitário foi obrigado a informar se a manutenção era feita com a regularidade necessária, qual a empresa encarregada do serviço e que assistência foi prestada às vítimas.

Os casos

Três alunos ficaram feridos após o elevador do campus da instituição, no Comércio, despencar no dia 29 de setembro. No dia 15 de outubro, ocorreu um novo acidente. Desta vez, uma aluna ficou presa no elevador após uma pane elétrica no equipamento.

No dia 30 de setembro, estudantes da instituição realizaram uma caminhada em protesto por melhorias no serviço da instituição, sobre alegação de constantes paradas nos elevadores.

