Procon autua três cinemas em Salvador por irregularidades

O Procon-BA, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, autuou três estabelecimentos durante a 'Operação Cinema' no último final de semana: o Cinemark, Salvador Shopping, Orient Filmes, do Shopping Center Lapa, e Café do Walter (Sala Walter da Silveira).

As irregularidades constatadas foram: exposição de produtos à venda com prazo de validade expirado, ausência de informações (procedência, datas de fabricação e de validade), ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível e de fácil acesso, falta de sinalização de atendimento prioritário nos totens de autoatendimento e inadequação das poltronas (revestimentos desgastado e rasgados).

O consumidor que se sentir lesado tem as opções de comparecer a qualquer unidade do Procon; encaminhar denúncia para o email denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br; ligar para o Procon Fone (71) 3116-0567; enviar mensagem para o Whatsapp (71) 9618-7320 ou pelo Portal do Consumidor.

