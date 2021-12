Procon autua sete lanchonetes fast foods em Salvador

Sete estabelecimentos comerciais foram autuados por irregularidades pelo Procon nesta terça-feira, 18, em Salvador, durante mais um dia da "Operação Fast Food".

A ação tem como objetivo verificar se os principais fast foods da Capital estão em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Foram autuados os estabelecimentos AU AU, Bello Pastel Express, San Filé e Pizza Cono (todos localizados no Shopping Bela Vista), Subway (localizado no bairro da Barra), MC Donalds (no bairro do Campo Grande) e Subway (na Graça).

De acordo com o Procon, as irregularidades constatadas foram ausência de informações acerca da validade, fabricante e data de abertura dos produtos, ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível e ausência de tabela de preços na entrada do estabelecimento.

Os fiscais também constataram produtos e extintor de incêndio com prazos de validade vencidos, indícios de contaminação e inadequação de acondicionamento e conservação dos alimentos e bebidas comercializados.

Operação

Na segunda-feira, 17, onze estabelecimentos que funcionam nos shoppings Paralela, Salvador, Iguatemi e Itaigara, na capital baiana, foram autuados.

Os fiscais encontraram irregularidades nos estabelecimentos Giraffa's, Burger King e Subway, (Shopping Paralela), H3 Hamburgueria e duas filiais Subway (Shopping Iguatemi), MC Donald's (Salvador Shopping) e Subway, MC Donald's, Bob's e Pita Pit (Shopping Itaigara).

Entre as irregularidades constatadas estavam a ausência de informações sobre validade, fabricante e data de abertura dos produtos; ausência do exemplar do CDC, em local visível, ostensivo e de fácil acesso no estabelecimento.

Também foram constatados produtos com prazo de validade vencido; ausência de cardápio e tabela de preços na entrada do estabelecimento; indícios de contaminação e inadequação de acondicionamento e conservação dos alimentos e bebidas comercializados.

As empresas autuadas terão o prazo de 10 dias - a contar da data da constatação das irregularidades - para apresentar defesa junto ao Procon.

Balanço

Desde o início da operação, deflagrada na última quinta-feira, 13, já foram fiscalizados 46 estabelecimentos - 24 foram autuados. O Procon informou que a operação continua nesta quarta, 19.

Irregularidades podem ser denunciadas na página do Procon no Facebook ou através do email: denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.

