Procon autua restaurantes de luxo na Bahia Marina

A Operação Gourmet, realizada pelo Procon-Bahia nesta quarta-feira, 3, autuou quatro restaurantes que funcionam na Bahia Marina, além do Amado, que fica na Avenida Contorno. Fiscais encontraram nos estabelecimentos produtos vencidos, sem informações sobre a procedência e alimentos conservados de forma inadequada nos estabelecimentos.

No Bahia Marina, foram autuados os restaurantes Das, Ercolano, Mercearia Todos os Santos e Café do Forte. Os restaurantes têm 10 dias para apresentar defesa, caso contrário podem ser multados por desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor.

A ação, que começou na terça, 2, continua nesta quinta, 4. O Procon não divulgou quais estabelecimentos serão fiscalizados hoje. No primeiro dia da operação, o órgão autuou as churrascarias Villas Churrascaria, Sal e Brasa, Tchê Picanha e Fogo de Chão.

adblock ativo