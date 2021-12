Procon autua mais sete agências em Salvador

O Procon autuou nesta sexta-feira, 25, mais sete bancos em Salvador. Entre os envolvidos estiveram o HSBC, de Porto Seco Pirajá, Itaú, de Paripe, Santander, da avenida Sete de Setembro, Banco do Brasil, também no Centro, o Itaú da Baixa dos Sapateiros, Caixa e Itaú, ambos na Liberdade.

Na ocasião, foram apontadas irregularidades como ausência de instalação de divisórias opacas entre os caixas de atendimento e de exemplar do Código de Defesa do Consumidor em local visível e de fácil acesso no estabelecimento.

As agências também não mantém em local visível a maquineta para retirada de senhas. Não foram localizados os seguranças na área dos caixas 24 horas, que devem ser no mínimo dois, os bancos também não autenticam a senha do consumidor com o horário de atendimento final e não respeitam a lei dos 15 minutos.

