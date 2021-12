Procon autua mais nove restaurantes durante ação em Salvador

O Procon-BA autuou mais nove estabelecimentos em Salvador durante a Operação Gourmet III nesta quarta-feira, 14. Segundo informações da assessoria do órgão, foram autuados o Red River Café, Sushi Delli, Confraria das Ostras e Restaurante Takê, no Rio Vermelho; Gattai, Restaurante Monalisa, Il Forno e Restaurante Versatto, no Salvador Shopping; e Restaurante Bonaparte, no Shopping Iguatemi.

Entre as principais irregularidades encontradas, estiveram a ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em local visível; ausência de cardápio ou tabela de preços na frente do estabelecimento; produtos expostos à venda com prazo de validade expirado; conservação inadequada de perecíveis; ausência da etiqueta com datas de manipulação, validade, abertura e quantidade nos produtos expostos à venda; e ausência de informação no cardápio acerca da quantidade da dosagem dos produtos.



Os estabelecimentos Fogo de Chão, localizado no bairro do Rio Vermelho; Baby Beef Express e Vivenda do Camarão, localizados no Salvador Shopping; Restaurante Panela Brasileira, Restaurante Clube do Churrasco, Restaurante Divino Fogão, MR. Frill, Yang Ping e Outback, localizados no Shopping Iguatemi, também foram fiscalizados e não apresentaram irregularidades.

Nesta terça-feira, 13, o órgão autuou cinco estabelecimentos na capital baiana.

