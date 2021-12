Procon autua mais dois estabelecimentos em Salvador

O Procon-BA, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, autuou, na última terça-feira, 15, dois estabelecimentos em Salvador: a loja Ricardo Eletro no largo Dois de Julho e o Supermercado Bompreço, localizado no bairro de Itapuã.

A operação aconteceu através de denúncias realizadas pelos consumidores ao identificar irregularidades como ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível e de fácil acesso, e produtos expostos à venda sem informações sobre o Custo Efetivo Total - CET na loja Ricardo Eletro. Já o supermercado Bompreço foi penalizado por apresentar irregularidade de má conservação de perecíveis.

