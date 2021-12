Procon autua mais 7 agências por descumprimento de leis

O Procon autuou mais sete agências bancárias em Salvador nesta terça-feira, 15. A ação fez parte de uma operação para fiscalizar o cumprimento das normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e legislação correlata, que envolve questões como a lei dos 15 minutos, uso de câmeras de segurança, biombos, etc. Nesta segunda-feira, 14, quatro agências já haviam sido autuadas.

As agências autuadas foram o Santander, da Avenida Antônio Carlos Magalhães; Itaú, de Nazaré; Bradesco, do Shopping Center Lapa; Bradesco, do Canela; Caixa Econômica Federal, do shopping Barra; Banco do Brasil, do Shopping Iguatemi e Itaú, de Itapuã.

Durante a operaçã,o foi verificado o cumprimento do tempo máximo de 15 minutos para atendimento no setor de caixa das agências, o monitoramento das câmeras no setor de atendimento dos caixas eletrônicos, mínimo de dois seguranças em áreas de atendimento 24 horas, além de disponibilização de caixas exclusivos para atendimento preferencial, no autoatendimento e dentro das agências.

Segundo a assessoria do Procon, foi constatado que os estabelecimentos não respeitam a lei dos 15 minutos e se recusam a efetuar pagamento no caixa quando a quantia/valor é abaixo de R$ 1 mil.

