Procon autua lanchonetes com produtos vencidos em Salvador

Quatro lanchonetes foram autuadas por irregularidades em Salvador pelo Procon, nesta quarta-feira, 19, em mais um dia da "Operação Fast Food". A ação tem como objetivo verificar se os estabelecimentos da Capital estão em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Foram autuados o Sandwich Hall e Pastel Plus (localizados no bairro da Pituba), Sandwich Hall (no bairro de Ondina) e Subway (em Vilas do Atlântico).

As irregularidades constatadas destacam produtos e extintor de incêndio com prazos de validade vencidos. Os fiscais também detectaram ausência de informações acerca da validade, fabricante e data de abertura dos produtos; ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ausência de tabela de preços na entrada do estabelecimento.

As empresas autuadas terão o prazo de 10 dias para apresentarem defesa junto ao Procon, conforme o superintendente do órgão, Ricardo Maurício Freire Soares.

Balanço

Desde o início da operação, deflagrada no dia 13 de fevereiro, o Procon fiscalizou 82 estabelecimentos. Destes, 28 foram autuados.

Irregularidades podem ser denunciadas na página do órgão no Facebook ou através do email: denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.

