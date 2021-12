Procon autua duas farmácias durante fiscalização

Duas farmácias de Salvador foram autuadas pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) nesta segunda-feira, 26, durante a "Operação Farmácia 2015".

De acordo com o órgão, as Farmácias Sant'Ana, localizada no Shopping da Bahia, e as Drogas Mall, na Avenida Paulo VI, na Pituba, foram notificadas por "expor à venda produtos sem precificação visível e ostensiva ao consumidor".

Ainda segundo o Procon, a Drogas Mall também foi autuada por oferecer produtos com prazo de validade expirado e não disponibilizar, durante o horário de funcionamento do estabelecimento, um técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia (CRF).

No primeiro dia da "Operação Farmácia 2015", foram fiscalizadas quatro farmácias pela equipe do Procon. A ação tem o objetivo de verificar se as farmácias e drogarias de Salvador estão em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

