Procon autua agências bancárias por demora no atendimento

Duas agências bancárias e um estabeleimento de material de construção foram autuados pelo Procon-Bahia após denúncias realizadas por consumidores na última sexta-feira, 9.

Na operação, foram autuados o Banco Bradesco, localizado na Rua Barão de Cotegipe, nº 59, na Calçada, por descumprimento do prazo máximo de espera de 15 minutos, estabelecido na legislação; Banco Itaú, localizado no Largo da Calçada, nº 03, na Calçada, pelo mesmo descumprimento; e O Joelhão Material de Construção, localizado na Avenida Dom João VI, nº 155, em Brotas, por preço diferenciado nas modalidades de débito, dinheiro e cartão de crédito.

"Todas as denúncias realizadas pelos consumidores serão apuradas a fim de fiscalizar o cumprimento ao Código de Defesa do Consumidor (CDC)", ressaltou o Superintendente do órgão, Ricardo Maurício Freire Soares.

O Procon-Bahia é um órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS).

adblock ativo