Procon autua agências bancárias por demora no atendimento

O Procon autuou quatro agências bancárias de Salvador durante uma operação, nesta segunda-feira, 14, realizada após denúncias de consumidores.

Os estabelecimentos autuados foram a Casa Lotérica Imbuí e Caixa Econômica Federal, localizadas no Shopping Caboatã, no bairro do Imbuí; Banco Itaú, localizado na Avenida Sete de Setembro; e Banco Santander, localizado no bairro das Mercês.

Os fiscais constataram que as agências não respeitam a lei dos 15 minutos para atendimento. Além disso, foi detectado a indisponibilidade de senha eletrônica para o devido registro e controle dos horários de atendimentos aos consumidores, já que os terminais de senha não estavam funcionando nos estabelecimentos.

O órgão também constatou irregularidades como recusa para efetuar pagamento quando se deve digitar os numerais (quando o leitor óptico não realiza a leitura) e recusa a efetuar pagamento no caixa quando a quantia/valor é abaixo de R$ 700,00.

Durante a ação, os fiscais também verificaram o monitoramento de câmeras no setor de atendimento dos caixas eletrônicos; disponibilização de seguranças (no mínimo dois) nas áreas de atendimento 24 horas; disponibilização de caixas exclusivos para atendimento preferencial, tanto no Auto atendimento como no interior da agência.

Além disso, também foi observado se os estabelecimentos possuíam instalação de divisórias opacas nos caixas de atendimento e se estava ocorrendo uso de aparelho celular no interior das agências.

O consumidor que se sentir lesado poderá se dirigir a qualquer unidade do Procon ou encaminhar denúncia para o email denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.

