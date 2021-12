Procon autua 4 lojas por irregularidades no aeroporto

O Proncon-BA realizou, na quinta-feira, 29, mais uma etapa da "Operação Plano de Voo", e autuou quatro estabelecimentos no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador.

Os estabelecimentos foram: Tabacaria Corona, Planetinha Bahia, Segredo dos Deuses e Gerson Joalheiros. Na ocasião, foram constatadas irregularidades como ausência do exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em local visível e de fácil acesso; indisponibilidade de fornecimento da garantia legal de 90 dias para os produtos expostos à venda; ausência de precificação dos produtos; e produtos com prazo de validade expirado.

As lojas têm um prazo de 10 dias para apresentar defesa ao órgão.

