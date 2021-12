Procon autua 24 lojas no Liquida Bahia

Desde o dia 1º de julho até esta sexta-feira, 8, 24 lojas dos principais shoppings e comércio de rua, que participam da Operação Liquida Bahia 2016, foram autuadas em Salvador. A liquidação se estende até a segunda, 11.

Segundo a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), a ação tem o objetivo de verificar se os estabelecimentos que participam da campanha promocional pós-São João estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a legislação correlata.

Conforme o Procon, para isso são observados aspectos como: a precificação adequada dos produtos expostos à venda; a disponibilidade de exemplares do CDC, em local visível e de fácil acesso ao consumidor; as condições de pagamento à vista, inclusive descontos; as políticas de troca; além da rotulagem dos produtos e a prática de venda casada. Os aspectos que forem contrários a esses requisitos são considerados irregularidades.

Ainda de acordo com o órgão, os estabelecimentos autuados terão o prazo de 10 dias para apresentar defesa, sendo resguardado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Poderão também responder a processo administrativo e até mesmo serem multados. No total, 105 lojas foram fiscalizadas e até o final da promoção, 11 de julho, acontecerão vistorias.

adblock ativo