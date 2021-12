Procon autua 19 pet shops por irregularidades em Salvador

Uma operação de fiscalização do Procon autuou 19 pet shops em Salvador na última semana. Segundo informações do órgão, que divulgou o balanço nesta segunda-feira, 5, a principal irregularidade apresentada foi a ausência de documento comprovando a existência de técnico responsável, inscrito no Conselho de Medicina Veterinária (CRMV).

O órgão também constatou a falta de exemplar do Código de Defesa do Consumidor (CDC) em local visível e de fácil acesso nos estabelecimentos, prática do desconto diferenciado e ausência de documento emitido por órgão competente, autorizando o desenvolvimento da atividade de clinica veterinária.

A vistoria foi feita em pelo menos 35 pet shops da capital baiana.

