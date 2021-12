Procon autua 10 supermercados durante operação

O Procon-Ba divulgou nesta sexta-feira, 4, o balanço final da "Operação Supermercados". Desde o dia 26 de março o órgão fiscalizou 12 supermercados em Salvador, desses 10 foram autuados pelo Procon que é vinculado à Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH). As principais irregularidades encontradas foram, conservação inadequada de perecíveis, ausência de precificação dos produtos expostos à venda, descumprimento de oferta, produtos expostos à venda com prazo de validade expirado, entre outras.

Os estabelecimentos autuados foram o Atakadão Atakarejo, localizado no Parque Bela Vista de Brotas; Supermercado Extra, localizado no bairro da Paralela; Supermercado G Barbosa e Supermercado Hiperbompreço, ambos localizado no bairro do Iguatemi; G Barbosa, localizado no bairro da Fazenda Grande do Retiro; três filiais do Bompreço, localizadas no Forte de São Pedro, no bairro de São Caetano e no bairro do Cabula; e duas filiais do Bompreço, localizado no Salvador Norte Shopping e no bairro do Canela.

Além da irregularidades já citadas foram encontradas também: verificação do fatiamento e fracionamento de produtos expostos à venda além da quantidade máxima permitida em lei; produtos com preços diferenciados (dois preços para o mesmo produto); ausência de informações dos produtos (precificação visível, data de manipulação e validade, identificação e procedência); produtos expostos à venda em estágio avançado de decomposição (presença de larvas); indícios de contaminação (baratas); estipula a quantidade máxima por cliente para aquisição de produto em promoção; leitores ópticos em mau funcionamento; e produtos com coloração alterada.

O Procon-Ba indica a população que qualquer irregularidade pode ser denunciada na página do Facebook do órgão ou através do email: denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br

