Procon atua no combate a abuso de preços em Salvador

Em alguns supermercados, os preços dos produtos, principalmente hortifrutis, verduras e folhosos chegam a custar o triplo dos preços habituais. Para evitar abusos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) orienta os clientes que se sentirem lesados a denunciar. O valor da multa pode chegar a R$ 6 milhões.

Desde o início da greve, o Procon informou receber diariamente dezenas de denúncias relacionadas ao aumento abusivo de preços de combustível, gás de cozinha e alimentos.

A atuação do órgão se pauta nas denúncias dos consumidores, que são avaliadas e podem resultar em autuação e punição do estabelecimento.

A administradora Dayane Bastos diz ter adquirido em um supermercado no bairro da Federação cinco tomates por R$ 15. Só em casa, percebeu que havia pago mais que o dobro do preço normalmente atribuído ao produto. O preço da cebola também foi considerado abusivo por Caíque Souza. “Paguei quase R$ 12 por quatro cebolas”, diz.

O superintendente do Procon, Filipe Vieira, afirma que está sendo realizada uma operação, dividida em três etapas, que ocorrem simultaneamente, para coibir e punir estabelecimentos que cobrem preços abusivos.

“A primeira etapa é direcionada aos postos de gasolina, a segunda, ao gás de cozinha, e a terceira é o acompanhamento dos preços dos produtos e das políticas de limitação de venda praticada por alguns estabelecimentos”, explicou.

As denúncias devem ser feitas pelos canais de comunicação do Procon, site (www.procononline.com.br), aplicativo ou dirigir-se a uma unidade de atendimento. O próximo passo é a visita de representantes do órgão ao estabelecimento denunciado para avaliar a situação.

“Dessa forma, visamos acompanhar não só as manifestações como as consequências que ela possa trazer ao mercado de consumo. Não há razão para cobrança de valores considerados abusivos e, em alguns casos, até extorsivos ao consumidor”, considera Vieira.

As ocorrências de altos preços que não tenham fundamentação legal poderão ser consideradas abusivas pelo Procon, e os estabelecimentos podem pagar multa que varia de R$ 600 a

R$ 6 milhões.

“Um incentivo ao consumidor para que enxergue o seu papel e a sua importância. Não só no controle, como na eventual mudança da realidade do mercado, denunciando os casos nos canais oficiais do Procon”, orienta o superintendente do órgão, Filipe Vieira.

adblock ativo