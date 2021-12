Procon atende em posto móvel no CAB nesta quarta

O Procon realiza nesta quarta-feira, 7, atendimento ao público na área externa da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), localizada na 4ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia (CAB). O serviço está disponível desde as 9h e vai até as 17h.

Também há duas unidades móveis na área externa do Tribunal de Justiça e na área externa da Assembleia Legislativa da Bahia, ambos no CAB. O serviço está disponível para servidores que trabalham no CAB e consumidores que residem nos bairros adjacentes.

O atendimento deve continuar em outros bairros populares de Salvador e região metropolitana, mas ainda não foi divulgada a próxima parada.

