Procon apreende quase 3 mil unidades de Ades

Fiscais do Procon-BA, órgão ligado à Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, realizaram apreensão de 2.995 unidades de suco da marca AdeS, que ainda estavam expostos à venda nos supermercados G Barbosa e Hiper Bompreço, ambos na região do Iguatemi, em Salvador.

A medida preventiva foi realizada em atendimento à resolução nº 1005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspende a fabricação, comercialização, distribuição e o consumo destes produtos no país.

Conforme determinação da Agência, estão suspensos todos os lotes dos alimentos com soja, "produzidos pela linha TBA3G, na fábrica da empresa Unilever Brasil Industrial Ltda, em Pouso Alegre (MG)". A medida tem validade em todo o território nacional.

A orientação se deu em virtude de falha no processo de higienização das máquinas da linha de produção, que teria resultado no envasamento de solução de limpeza em embalagens de um lote do produto, com sabor maçã.

Na Bahia, outros estabelecimentos também serão vistoriados pelo Procon. Para o superintendente do órgão, Ricardo Maurício Freire Soares, a medida cautelar tem objetivo de proteger os consumidores, quanto à utilização de produtos impróprios ao consumo, que possam afetar a saúde e segurança da população.

Denúncias ao Procon-BA podem ser feitas pelo e-mail denuncia.procon@sjcdh.ba.gov.br.

