Procon abre inscrição para curso voltado ao jovem consumidor

Os interessados em participar do Curso Virtual para o Jovem Consumidor, promovido pelo Ministério da Justiça, poderão se inscrever no órgão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Procon), a partir desta segunda-feira (06). O início das aulas será no dia 18 de setembro e vai ocorrer, virtualmente, até o dia 06 de novembro – totalizando carga horária de 60 horas, com direito a certificado. A inscrição vai até 9 de agosto e é gratuita.

O curso tem o objetivo de oferecer aos jovens a oportunidade de se tornarem consumidores conscientes e informados sobre seus direitos. Serão abordados temas como saúde e higiene; ensino particular; internet e redes sociais; educação financeira; consumo sustentável, entre outros.

Os interessados deverão se dirigir à sede do órgão, localizado na Avenida Carlos Gomes – Centro, 2° andar (DAE), para preencher ficha de inscrição.

adblock ativo