Proclamação da República: Veja o que abre e fecha no feriado

A capital baiana altera a rotina comercial por causa do feriado prolongado da Proclamação da República, a partir desta quinta-feira, 15. Para quem fica na cidade, há boas opções de atividades ao ar livre. O feriadão terá, por exemplo, todos os parques verdes do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) abertos à população, a exemplo do Parque da Cidade e de Pituaçu. A maioria dos shoppings centers mantém as portas abertas por conta da aproximação do Natal, assim como oferece programação normal nos cinemas. Já os supermercados trabalham em horário especial.

|Cultura|

Zoológico - Funciona normalmente das 8h às 17h30.



Parque de Pituaçu - O parque abre das 6h às 18h.



Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - O museu funciona das 14h às 19h.



Museu de Arte da Bahia (MAB) - O museu funciona das 14h às 19h.



Museu Tempostal - Funciona das 12h às 17h.



Museu Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica - Funciona das 12h às 17h.



Solar Ferrão - Funciona das 12h às 17h.



Mercado Modelo - O estabelecimento não informou o funcionamento neste feriado.



Cinema - Confira a programação dos cinemas no Cineinsite.



| Shopping |



Piedade - Abre em horário especial neste feriado, das 13h às 19h. A praça de alimentação funciona a partir das 12h. Na sexta, sábado e domingo, o shopping abre normalmente das 9h às 21h.



Barra - As lojas e praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h; os restaurantes do Barra Gourmet, localizados na área da expansão, no piso L1, até as 23h, e os cinemas mantêm sua programação normal. Já o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) não abre. Na sexta, sábado e domingo, o shopping abre normalmente.



Shopping Paseo - As lojas funcionam das 14h às 20h. Serviços e praça de alimentação funcionam a partir das 12h.



Iguatemi - As lojas e a praça de alimentação funcionam normalmente das 9h às 22h. A área de lazer (Playland e Multiplex) abre a partir das 10h e o Planeta Criança, das 9h às 22h. O Outback funciona das 12h às 15h e das 18h às 23h. O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) e os bancos não abrem.



Salvador Shopping - O Salvador Shopping funciona normalmente das 9h às 22h. Apenas os bancos, Correios, Lotérica e SAC estarão fechados. No final de semana, o shopping funciona normalmente. Sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h. Os clientes que desejam fazer compras no supermercado Bompreço podem realizá-las das 8h às 21h.



Salvador Norte - A área de lazer funciona normalmente das 9h às 22h. Apenas os bancos Itaú e Caixa Econômica Federal fecham as portas. Os clientes que desejarem fazer compras no supermercado Bompreço podem realizá-las das 8h às 21h.



Bela Vista - A praça de alimentação e áreas de lazer (Parquinho do Tio Paulinho, cinema, Game Station e patinação) abrem das 12 às 21 horas; as lojas, das 13 às 21 horas. Na sexta e sábado, o estabelecimento volta a funcionar no seu horário normal, das 9 às 22 horas. Já no domingo, o centro de compras e a praça de alimentação funcionam das 13h às 21h.



Center Lapa - Na sexta-feira as lojas e quiosques funcionam das 12h às 18h e a praça de alimentação, das 12h às 20h. O cinema abre normalmente.



Paralela - As lojas e a praça de alimentação abrem das 13h às 21h. Já o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) não abre.



Shopping Itaigara - O empreendimento não abre no feriado. Na sexta-feira, 16, funciona das 9h às 21h. No sábado, o shopping funciona das 9h às 20h. Já no domingo, as lojas não abrem, a praça de alimentação funciona de acordo com definição dos lojistas, das 11h às 17h.



Pituba Parque Center - O empreendimento não abre neste feriado.



Aeroclube - Algumas lojas do centro de compras abrem das 14h às 20h. As Lojas Americanas abrem das 9h às 19h.





| Supermercados |

Atacadão - O empreendimento não informou o horário de funcionamento.



Atakadão Atakarejo - O empreendimento não informou o horário de funcionamento.



Bompreço - Lojas Hiper Bompreço e Bompreço funcionam normalmente nesta sexta. As unidades localizadas dentro de shoppings vão estar abertas de acordo com os horários de funcionamento de cada estabelecimento.



Todo dia - As lojas Todo Dia abrem no feriado, porém, vão fechar mais cedo, variando de 14h às 18h, a depender do local.



Extra - Todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam das 7h à 0h. O da Avenida Paralela funciona 24h.



GBarbosa - O empreendimento não informou o horário de funcionamento.



Makro - Neste feriado, a loja de Pirajá abre das 7 às 14h e a do Iguatemi, das 7h30 às 15h.



Sams Club - A loja funciona em horário especial, das 8h às 18h.



Perini - A delicatessen funciona normalmente das 6h às 22h. As unidades do Salvador Shopping e dos shoppings Barra, Paralela e Iguatemi vão estar abertas de acordo com os horários de funcionamento de cada estabelecimento.



Hiperideal: As lojas Pituba e Piatã funcionam das 7h às 22h. As demais unidades abrem das 7h às 20h.





| Serviços |



Saúde - Hospitais, prontos-socorros e Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionam ininterruptamente. As clínicas médicas particulares abrem de acordo com a decisão da direção de cada unidade.



Estado - Os órgãos estaduais não funcionam.

Escolas e creches - As escolas municipais, centros municipais de educação infantil, assim com creches, colégios estaduais e colégios particulares fecham na quinta-feira e só retornam as atividades na segunda-feira, 19.



SAC - Todas as 44 unidades que compõem a rede de Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), na capital e interior do estado, não abrem neste feriado. O atendimento é retomado normalmente na sexta-feira, 16, com exceção apenas para o posto SAC de Candeias e os Pontos Cidadão de Mucugê e Maracás, que não fucnionam por conta de decreto municipal. No mesmo dia, as unidades de atendimento do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do SAC Barra e do SAC Iguatemi também estarão fechadas para manutenção técnica. No sábado, 17, o funcionamento acontece normalmente, com abertura dos postos situados nos shoppings Barra (7h às 13h), Iguatemi (7h às 13h), Paralela (9h às 18h) e Salvador Shopping (9h às 18h). Na região metropolitana, o atendimento do SAC Lauro de Freitas, que funciona no Shopping Passeio Norte, acontece das 8h às 13h.



Comércio - O comércio varejista de rua funciona de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.



Correios - As agências não abrem, com exceção da unidade do aeroporto, que funciona das 8 às 12 horas (regime de plantão). A Central de Atendimento dos Correios (CAC) funciona normalmente das 8h às 22h. Para solicitar serviços ou pedir informações, os telefones são: 3003 0100 (capitais) e 0800 725 7282 (interior). Na sexta, 16, as agências funcionam normalmente, exceto a agência do Centro Administrativo da Bahia (CAB), que funciona em órgão público. No sábado, 17, o funcionamento será normal para as agências que abrem aos sábados.



Bancos - A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento bancário em função do feriado da Proclamação da República. A população pode utilizar os canais alternativos de atendimento para realizar operações bancárias, como caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados). As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e os carnês que vencerem nessa data podem ser pagos no próximo dia útil sexta-feira, 16, sem a incidência de multa. Os tributos, normalmente, já estão com a data ajustada pelo calendário de feriados (federais, estaduais e municipais). Na sexta-feira, 16, o expediente será normal em todas as agências bancárias.



Simm - Os postos não funcionam.



Sinebahia - O serviço de mão-de-obra não funciona.



Salvador Card - Os postos não abrem nesta quinta-feira, 15.

