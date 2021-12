Por conta da movimentação intensa de pedestres para viagens durante o feriado da Proclamação da República nesta sexta-feira, 15, aumentou para três horas o tempo de espera dos passageiros para embarque no sistema ferry-boat. Para veículos, a espera chega a quatro horas. A embarcação Anna Nery, que esteve fora de operação para manutenção corretiva no início da manhã, já está em funcionamento.

Ao todo, são esperados 143 mil pedestres e 21 mil veículos durante o período do feriado, segundo informações da Internacional Travessias Salvador, responsável por gerenciar o sistema de transporte.

Neste momento, além do Anna Nery, estão em operação as embarcações Ivete Sangalo, Rio Paraguaçu, Dorival Caymmi, Zumbi dos Palmares e Maria Bethânia, com saídas de hora em hora e algumas viagens extras. As viagens serão encerradas às 23h30 desta sexta.

Salvador - Mar Grande

O movimento de embarque com destino à Ilha de Itaparica na travessia Salvador-Mar Grande também é intenso. Dez embarcações estão operando desde às 5h, com saídas do Terminal Náutico de 10 em 10 minutos. É de duas horas o tempo de espera dos passageiros pelo embarque.

Segundo a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a previsão é de que o movimento de saída siga intenso durante o dia. A travessia Salvador-Mar Grande vai operar com esquema especial durante todo o período do feriadão.

Proclamação da República: movimento de pedestres é intenso nos terminais marítimos | Foto: Divulgação/ATarde

