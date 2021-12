Procissão em homenagem a São Pedro reúne 5 mil

Quem passava pela praça da Piedade na manhã deste domingo, 29, podia ouvir os cantos emocionados vindos da Paróquia de São Pedro, em comemoração ao dia dele e de São Paulo. Quatro missas, uma procissão e a Santa Eucaristia integraram a programação da festa que reuniu 5 mil fiéis, segundo estimativa da Polícia Militar.

O tema da festa foi De Pedro a Francisco: chamado divino, missão humana, em referência à missão do papa Francisco, que dá continuidade àquela iniciada por Pedro.

"Francisco hoje continua a missão de Pedro: a missão de apascentar o rebanho de Jesus, a igreja; garantir a unidade, dar continuidade ao projeto de Deus, que é o projeto da promoção da vida e justiça", explicou o padre Aderbal, coordenador da Paróquia de São Pedro.

Programação

A primeira missa aconteceu às 6h30, na intenção do papa e de pessoas de nome Pedro. A das 7h30 rezava pelos movimentos, pastorais e ministérios da paróquia. Já a que ocorreu às 8h30 era voltada aos comerciantes, comerciários, vendedores ambulantes e celebrava também o aniversário da paróquia.

A missa das 9h30 foi em homenagem aos idosos, doentes, viúvas e viúvos. Entre os fiéis estava Henriqueta Mendonça. Em lágrimas durante quase toda a missa, a dona de casa explicou que lembrou do seu esposo, "devoto de todos os santos".

Às 10h30, os fiéis saíram da paróquia, também conhecida como Igreja Matriz de São Pedro, em direção à Rua Direita da Piedade. Em seguida, passaram pelo Politeama de Baixo e Avenida Sete de Setembro, até retornarem à igreja.

Embora o dia tivesse iniciado com chuva, as celebrações terminaram debaixo de sol forte, com a missa solene campal, em frente à Paróquia de São Pedro. A santa eucaristia foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

