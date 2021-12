Procissão do Senhor Morto reúne fiéis no Centro Histórico

O canto em coro de centenas de católicos em procissão pelas ruas do Centro Histórico da capital baiana no final da tarde desta sexta-feira, 14, tinha um objetivo comum: encenar os passos de Jesus Cristo até o calvário, quando ocorreu a crucificação, na Sexta-Feira da Paixão.

Durante o trajeto, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo até a Catedral Basílica, no Pelourinho, moradores acenavam das sacadas. Outros jogavam pétalas de rosas enquanto centenas de fiéis acompanhavam as imagens do corpo de Jesus Cristo e de Nossa Senhora das Dores, carregadas por marinheiros e religiosos, que deixaram o templo após a chuva dar uma trégua.

Antes do início da caminhada, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger presidiu a da Liturgia da Paixão, na Igreja de Nossa Senhora do Carmo, no Santo Antônio Além do Carmo. A Sexta-Feira Santa é o único dia do ano em que a Igreja Católica não promove missa.

Durante duas horas, os fiéis cantaram e ouviram as mensagens trazidas pelo arcebispo. “A Liturgia é uma meditação sobre o maior ato de amor de Jesus Cristo. Ele havia dito que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Hoje, ele deu para mostrar que a sua palavra não era apenas uma palavra vazia, mas era a expressão de uma convicção que o levou a ser coerente até a morte”, afirmou Krieger.

Sermão

Para Dom Murilo, é preciso olhar para o presente e se questionar: “E eu, o que estou fazendo? Estou dando a minha vida pelos outros? Sou capaz de perdoar? Sou capaz de suportar muita contrariedade? Essa lição é muito importante em um mundo como o nosso no qual a vida está muito tensa e as pessoas estão muito agressivas no dia a dia, nas redes sociais”, ressaltou.

“Vamos estragar a vida por pequenas coisas, por mesquinharia, apenas pela nossa vaidade e pelo nosso orgulho ou vamos procurar colocar em prática as lições de amor? Hoje (ontem) é um dia para contemplar o quanto Jesus nos amou”, disse Dom Murilo, na saída da procissão, após três salvas de tiros darem início ao cortejo religioso.

Em frente à Catedral Basílica, Dom Murilo discursou para os católicos que seguiam a procissão. No sermão, o arcebispo falou sobre “a cruz que cada um carrega” e ainda citou problemas políticos do país. “Nós estamos sofrendo por erros de políticos, erros de pessoas desonestas”, frisou.

A estudante Simone Santos, 55, acompanhou a tradicional Procissão do Senhor Morto durante todo o percurso. Apesar de ser católica, ela contou que, só no ano passado, conheceu o ato que faz parte das celebrações da Semana Santa.

“O que me encantou foram as pessoas e a fé delas. É uma procissão muito bonita e emociona a gente. Desde que conheci, não quero mais deixar de vir”, disse a estudante.

Afastado da Igreja Católica há mais de dez anos, o vendedor Antônio dos Reis comemorou nesta sexta o seu retorno. Há dois anos ele voltou a frequentar os eventos e missas da igreja.

“O dia de hoje representa, para mim, a renovação dos meus votos. É o cumprimento dessa missão que é passada para nós, de trazer amor para a atualidade. Hoje está tudo desumanizado”, frisou.

Já o administrador Carlos Magno Almeida, 38, contou que não deixa de participar. “Sou católico praticante e tenho que seguir a doutrina”, disse. Para ele, estar sempre presente é um ato de confirmação da fé.

“Tem que ser assim até o dia do juízo final. Essa procissão é a lembrança de que Cristo foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. O que ele fez não tem preço”, finalizou.

Neste sábado, 15, os católicos participam da Vigília Pascal, às 19h, na igreja São Pedro dos Clérigos, no Terreiro de Jesus. No Domingo de Páscoa, dia 16, a Igreja a ressurreição de Cristo com uma missa presidida por Dom Murilo Krieger, às 10h, no mesmo templo religioso.

