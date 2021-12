Procissão do Encontro atrai devotos e a comunidade do Santo Antônio

A Procissão do Encontro, tradicional evento católico que relembra o momento em que Jesus Cristo encontra Maria a caminho do calvário, foi realizada, nesta sexta-feira, 7, pela comunidade da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, no Santo Antônio, em Salvador.

A programação iniciou na igreja do Boqueirão, com a recitação do Terço da Misericórdia, seguido da Ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Logo após a cerimônia, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, dom Marco Eugênio Galrão, que presidiu a missa campal na praça dos Quinze Mistérios, conduziu os fiéis pelo cortejo nas ruas do bairro, em direção ao largo de Santo Antônio.

Durante a procissão, alguns dos paroquianos encenam o encontro de Jesus por meio dos cânticos religiosos que marcam a quaresma. No cortejo, os andores com as imagens de Nossa Senhora das Dores e Senhor Bom Jesus dos Passos foram carregadas pelos devotos.

As duas foram levadas por diferentes ruas, sendo estas paralelas, até a matriz, onde se encontraram. Após as orações, as imagens foram conduzidas, desta vez juntas, de volta à igreja do Boqueirão, onde aconteceu a missa de encerramento.

Encenação

A paroquiana Maria Terezinha do Nascimento, 69, é uma das pessoas que interpretam as personagens que fizeram parte da história. Há 30 anos ela vive Verônica, a santa de Jerusalém que encontrou Jesus enquanto ele carregava a cruz.

De acordo com a história, ao vê-lo, ela parou para limpar-lhe o suor e sangue que escorriam pelo rosto com seu véu. Ao fazer isso, o semblante de Jesus teria carimbado o tecido conhecido como Santo Sudário.

“Cada ano que passa, aumenta mais a alegria de participar. É gratificante e eu espero que Deus me dê forças para continuar por mais anos e manter a tradição católica”, pontuou Terezinha.

Ao passar da procissão, pessoas acompanhavam das janelas das casas e outras saiam para acompanhar. O arquiteto João Paulo Batista, 53, foi um deles: “Eu acompanho a procissão desde menino, quando minha mãe ainda era viva. Além de tradição religiosa, é uma tradição familiar também. Esperamos sempre para ver”.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

