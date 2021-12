O Dia de São Cosme e Damião caiu em uma terça-feira nublada, mesmo assim foi celebrado com missas, distribuição de quitutes, festa e procissão no bairro da Liberdade, onde fica a paróquia dos santos gêmeos.

Lotada desde a manhã, a igreja dos protetores dos médicos, farmacêuticos e crianças também teve aglomeração do lado de fora, com jovens e pequenos pedindo doces e caruru. Multidão que, para alguns devotos, gera insegurança.

"Tem que deixar celular e carteira bem guardados, senão podem passar e levar. Não dá para saber quem é ruim e quem é bom, e a igreja não pode fechar as portas para ninguém", disse a aposentada Ana Teresa da Silva, 65 anos.

Nas missas e na procissão, muitas famílias e crianças. Com apenas 6 anos, Maxsuell participou com a mãe, Michele Costa, dos festejos pela segunda vez. "Vim de manhã para a missa e voltei depois da aula. É legal, porque a gente aprende sobre os santos e ganha doce na frente da igreja", explicou.

Milhares de fiéis

Incompatível com o tamanho da festa, o templo dos santos, que está em reforma estrutural, ficou "pequeno" para o número de devotos. Segundo o colaborador da paróquia Franklin Gois, cerca de oito mil pessoas passaram pela igreja ontem.

"Começamos a reforma e ampliação da igreja para que fique mais confortável para os fiéis. Esperamos que fique tudo pronto para o Dia de São Cosme e Damião do ano que vem", disse.

A reforma está orçada em R$ 700 mil, e a paróquia lançou uma campanha de doação de pisos para ajudar no processo. "Faremos uma placa com o nome dos que doaram. É uma reforma participativa", explicou Gois. Quem quiser contribuir com doações pode entrar em contato com a paróquia pelo telefone 3342-2292.

Vídeo:

Da Redação Procissão de São Cosme e Damião lota ruas da Liberdade

