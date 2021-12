Procissão de Santa Bárbara volta a entrar em quartel

A festa de Santa Bárbara ganhou mais uma batalha em sua longa trajetória de resistência. Nesta quinta-feira, 4, um dos mais bonitos dentre os elementos que a constituem foi restituído: a parada da procissão no pátio do quartel do Corpo de Bombeiros, na Barroquinha.

A retomada deste item da festa - tombada como patrimônio imaterial da Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) em 2008 -, coincidentemente, aconteceu no ano em que a corporação ganhou autonomia da Polícia Militar.

"Nos últimos anos, nós fazíamos a recepção da procissão, mas o andor com a imagem de Santa Bárbara não entrava no pátio. Hoje foi um momento de muita emoção porque conseguimos retomar essa tradição", disse o coronel Antônio Júlio Nascimento Silva, comandante do 1º Grupamento de Bombeiros (1º GBM), sediado no quartel da Barroquinha.

A procissão, vinda do largo do Pelourinho, foi recebida no quartel com fogos e ao som das sirenes das viaturas. A homenagem foi saudada com aplausos e até choro emocionado de alguns devotos.

No pátio do quartel, o cortejo foi recepcionado pelo capelão e pela banda da corporação. O que não aconteceu foi o tradicional "banho" (leia a seguir), com o jato de água direcionado a partir de viatura do Corpo de Bombeiros, e o caruru foi restrito a 300 convidados.

Mas, segundo o coronel Antônio Júlio, no próximo ano, o rito tradicional completo (recepção, jato de água e distribuição mais ampla do caruru) deverá voltar a acontecer.

Entretanto, a entrada no pátio já animou os devotos. "É muito bom ver que a parada no quartel voltou a acontecer", disse Lucilda dos Santos Silva, 48 anos. Ao lado das amigas Jandiara de Brito, 47, e Maria Auxiliadora Santos Silva, 43, ela assistiu à missa e seguiu a procissão.

Banho de água benta

Conforme a coordenação do 18º BPM, responsável pelo policiamento do Centro Histórico, seis mil pessoas participaram da festa realizada, no início da manhã, no largo do Pelourinho e, até as 12h30, 30 mil pessoas circularam pelo circuito da festa, que inclui Terreiro de Jesus, Praça Municipal e Barroquinha.

Por décadas, a procissão de Santa Bárbara fez uma parada no pátio do quartel. No local, após as saudações à santa - padroeira dos bombeiros -, a multidão recebia um jato de água vindo da "autoescada e plataforma aérea" - viatura da corporação que é utilizada em operações de salvamento e combate a incêndio.

A água era benzida pelo capelão católico da corporação e, além da crença em sua proteção para o corpo, era também uma forma de refrescar as pessoas, devido ao calor de dezembro. Em seguida, era servido o caruru, pois Santa Bárbara é associada ao orixá Iansã no encontro entre candomblé e catolicismo.

Em 2005, por razões de segurança, o Ministério Público da Bahia orientou que fossem reduzidos os eventos no espaço. Dessa forma, o rito no quartel passou a contar com um controle mais rigoroso para a entrada de visitantes no pátio. O caruru era servido na porta em quentinhas.

Há três anos, o acesso foi totalmente proibido devido às obras de reforma. O espaço foi reinaugurado em 2 de outubro deste ano.

