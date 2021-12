Procissão de Ramos inicia programação de Semana Santa

As celebrações da Semana Santa começa nesta domingo, 24, com a Procissão de Ramos. A programação começa às 7 horas com uma missa presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, no Campo Grande. Em seguida, os fiéis seguem para a Praça Municipal, onde será encerrada a procissão. Durante o caminho, os católicos relembram a entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. O Domingo de Ramos também é marco do fim da Quaresma.

adblock ativo