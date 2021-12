Procissão de Ramos dará início aos festejos da Semana Santa

As celebrações para a Semana Santa começam neste domingo, 13, com a Procissão de Ramos. Os participantes devem se concentrar a partir das 7 horas no Campo Grande. Os católicos vão seguir pelas ruas do centro de Salvador em direção à Praça Municipal, onde terá uma missa presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger.

Três trios elétricos vão acompanhar a procissão. O evento lembra o Domingo de Ramos, que marca o fim da Quaresma, período que antecede os festejos da Semana Santa.

A programação nas Igrejas Católicas seguem até Domingo de Páscoa, 20.

