Procissão de Nossa Senhora reúne 300 pessoas no Imbuí

Cerca de 300 pessoas acompanharam, nesta segunda-feira, 12, a procissão pelas ruas do bairro do Imbuí em celebração ao dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Com ramos de flores, terços e bandeirolas, os fiéis expressaram emoção durante todo o trajeto, feito entre a rua das Araras e avenida Jorge Amado. O evento contou com um minitrio que animou o público com hinos católicos.

No final do dia, a oitava missa foi realizada na paróquia. Desta vez, o bispo auxiliar dom Estevam dos Santos Silva Filho presidiu a cerimônia solene.

As homenagens à santa padroeira do Brasil acontecem desde o início do mês em todo o país. Em Salvador, os festejos que começaram no dia 3 deste mês, com o novenário, ocorreram nas duas igrejas que levam o nome da santa.

Os fiéis participaram das celebrações nas paróquias Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Imbuí, e Nossa Senhora Aparecida e Santa Catarina de Sena, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas (Grande Salvador).

Fé

Devota da santa há 16 anos, a assistente administrativa Marilê Chahoud, 52 anos, participou da procissão em agradecimento à graça que lhe foi concedida. "Minha filha contraiu uma bactéria no pulmão quando tinha 4 anos de idade. Orei para Nossa Senhora e ela curou minha Jamile", conta.

Para ela, o dia 12 marcou a família. "As lágrimas vem sem a gente querer. Depois de Deus, Nossa Senhora Aparecida é aquela à qual tenho toda devoção", diz.

Da mesma admiração, compartilha a dona de casa Geane Bispo, 36 anos. Moradora de Itabuna, no sul do estado, ela veio à capital baiana passar o fim de semana prolongado com a família e amigos e aproveitou para acompanhar a procissão da santa.

"Ela me concedeu minha filha. Perdi quatro filhos porque sofri de deslocamento de placenta. Pedi a Nossa Senhora e, hoje, tenho a Maria Clara", relata.

Em dezembro, a dona de casa vai realizar um sonho antigo, ir à festa de Santa Cabeça, tradicional procissão em homenagem à santa em Cachoeira Paulista, São Paulo.

"É um sonho que vou realizar este ano, depois de muito tempo de economia", revela animada.

