Procissão de Corpus Christi altera trânsito na rua Chile

A Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) informa que nesta quinta-feira, 19, entre 7h e 9h, o tráfego na rua Chile (trecho entre a rua das Vassouras e a ladeira da Praça) e na praça Municipal sofrerá interdição.



Também hoje haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 9h, na faixa à direita das seguintes vias: rua Chile, praça Castro Alves, rua Carlos Gomes, avenida Sete de Setembro (até o largo do Campo Grande).



Além destas alterações, será proibido o estacionamento no largo do Campo Grande (via que margeia a praça Dois de Julho), trecho compreendido entre o Sheraton da Bahia Hotel e a rua Forte de São Pedro, das 5h às 11h. As alterações acontecem devido à realização da Procissão de Corpus Christi.

