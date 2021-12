Procissão de Bom Jesus dos Navegantes marca início de 2016

A aposentada Célia Lima, 75, chegou nesta sexta-feira, 1º, no primeiro dia de 2016, à Basílica de Nossa Senhora de Conceição da Praia, no Comércio, às 7h30, para participar dos festejos de Bom Jesus dos Navegantes, ritual que segue desde a infância.

"Meu pai me trazia desde que me entendo por gente. É um momento de fé e devoção, de agradecer pelo ano que se encerrou e pedir proteção a Deus por esse que se inicia", disse ela, emocionada, enquanto acompanhava o início da procissão marítima de Bom Jesus.

Os fiéis lotaram a Basílica de Nossa Senhora de Conceição da Praia para festejar Bom Jesus dos Navegantes e a Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem. A celebração tem como palco duas igrejas (a Basílica e a Igreja da Boa Viagem, na Ribeira).

Emoção foi o que não faltou para o aposentado Mário Garcia, 75 anos, 65 deles presente à festa de Bom Jesus dos Navegantes. Ele diz que começou a participar acompanhando a mãe.

"É uma tradição de família que segui com muito amor. Minha mãe morreu quando eu tinha 24 anos e, até hoje, lembro dela quando participo da festa", contou ele, que integra a "Equipe da Praia", grupo que é responsável por transportar a imagem de Bom Jesus.

Atividades

Os festejos foram iniciados com uma missa, às 8h, celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, dom Murilo Krieger, e pelo padre Adilton Lopes.

Dom Murilo afirmou que a presença massiva de fiéis foi uma "bela surpresa. Mesmo depois do Réveillon, eles demonstram que querem iniciar o ano com o Senhor Jesus dos Navegantes, para terem um ano abençoado e feliz", ressaltou.

Para o arcebispo, a esperança é a principal mensagem dada pela igreja neste ano que se inicia. "A esperança é um dom de Deus, uma virtude que Deus dá a quem lhe pede. Esperança porque a última palavra não é do governo, do dinheiro, mas de Deus, e queremos caminhar nessa perspectiva", frisou ele, antes do início da celebração.

Devotos

A Equipe da Praia conta com 130 homens de todas as idades, que são responsáveis por transportar a imagem de Bom Jesus dos Navegantes na procissão marítima entre as duas igrejas.

Coordenador da equipe, o aposentado Jorge Burgos, 62, afirma que a preparação para a festa acontece o ano inteiro, com reuniões mensais. "Fazemos parte da irmandade, que existe desde o início da festa de Bom Jesus dos Navegantes. A fé é o que nos move", conta ele.

