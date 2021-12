Processo seletivo para estagiários da prefeitura será realizada na terça

Será realizada na próxima terça-feira, 9, a prova do processo seletivo do Programa de Estágio de Ensino Médio da prefeitura de Salvador. A Fundação Visconde de Cairú, na Rua do Salete, no bairro do Barris, foi o local escolhido para a seleção.

As vagas são para estudantes do 1º e 2º no do ensino médio. A prefeitura recomenda que candidato chegue no local da prova com 30 minutos de antecedência e apresente o documento de identidade original com foto.

A relação dos candidatos inscritos, assim como o horário da prova, está publicado no site da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

