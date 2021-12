Processo seletivo para contração de professores é prorrogada

A Prefeitura prorrogou as inscrições para o processo seletivo simplificado sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) para a contratação temporária de professores substitutos que atuarão na rede municipal de ensino. As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 desta sexta-feira, 7, e o boleto bancário pode ser pago até a próxima terça-feira, 11.

São 58 vagas divididas entre as áreas de Educação Infantil ao 5º Ano (Pedagogia), Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Música, Educação Física, Ciências, Artes Plásticas, Teatro, Dança e Língua Inglesa. As inscrições devem ser feitas pelo site.

