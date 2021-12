Processo de credenciamento para mototaxistas será reaberto em Salvador

O edital de credenciamento para mototaxistas de Salvador foi divulgado na tarde desta quinta-feira, 1º. O aviso de credenciamento foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM).

Serão selecionadas pessoas físicas para as 2.218 autorizações para a exploração do serviço na capital baiana. Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 12 deste mês. A documentação poderá ser entregue até o dia 12 de junho.

adblock ativo