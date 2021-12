Problemas novos e antigos marcam sistema de ônibus

Um mês após o início da implementação de um novo sistema de ônibus em Salvador, com mudanças que vão desde o modelo de organização das empresas na cidade até a posição da catraca nos coletivos, passageiros e rodoviários ainda tentam se readaptar.

Entre dificuldades recentes, como as novas cores dos ônibus, o novo acesso para idosos e a falta de visão que os motoristas têm da porta de desembarque (na traseira), problemas antigos continuam sendo os mais apontados pelos usuários, como superlotação, sumiço de linhas, redução de frota, tempo longo de espera nos pontos, conflito entre usuários e motoristas, entre outros.

Problemas que, de acordo com passageiros e trabalhadores rodoviários, se agravaram após o início das mudanças, em abril deste ano.

É o que relata, por exemplo, o funcionário público Aurélio Bonfim, 65 anos, em entrevista na Estação da Lapa. "A lotação está pior, porque tem menos ônibus na rua e os intervalos entre um (ônibus) e outro aumentaram", afirma, impaciente.

Enquanto fala à reportagem de A TARDE, o idoso esperava um ônibus para o Nordeste de Amaralina. Foi uma hora e 20 minutos de teste de paciência, que, segundo ele, se repete diariamente. "É um horror".

Avaliação

A prefeitura avalia como "positivas" as mudanças. O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, acredita, no entanto, que as grandes inovações ainda estão por vir, como o Centro de Controle de Operação (CCO), que vai monitorar o sistema via GPS, e a reorganização das linhas daqui a um ano, após estudo do sistema. Uma pesquisa de origem e destino está sendo feita para que a prefeitura priorize áreas com maior demanda, corrigindo distorções.

"Com a radiografia do sistema, priorizando as 223 linhas mais usadas, ao final de um ano Salvador terá transporte à altura das principais capitais do país e do mundo", diz Mota.

Diretores do sindicato das empresas (Setps) não atenderam às ligações ou não quiseram falar. Líderes de consórcios também não atenderam às ligações.

A TARDE ouviu usuários e rodoviários. Escutou também a prefeitura, responsável pela regulação do serviço. As opiniões [veja abaixo] apontam quadro complicado e pontos a melhorar.

Aplicativo

O aplicativo Cittamobi, que reúne informações das linhas de ônibus de Salvador e funciona como GPS, indicando quais coletivos vão passar nos pontos, é uma das novidades interessantes entre as que foram implantadas no novo sistema de transporte da capital.

Apesar de uma pequena imprecisão nos horários de chegada do ônibus à parada, muito por causa dos engarrafamentos, a ferramenta serve para estimar o tempo de espera nos pontos.

A equipe de reportagem de A TARDE testou o aplicativo enquanto entrevistava passageiros nos coletivos e terminais de Salvador.

Quem resolver instalar o software no smartphone (versões para iPhone e Android) precisa ter facilidade com leitura de mapas, já que os ícones usados para indicar pontos não diferenciam os sentidos da via. Porém recursos funcionais, como a possibilidade de marcar pontos e linhas mais usados como favoritos, facilitam a vida do passageiro.

O Cittamobi possui também uma versão para pessoas com deficiência, chamado Cittamobi Acessibilidade. Apesar de já estarem em funcionamento, os dois aplicativos ainda serão lançados oficialmente.

