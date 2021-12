Problema técnico com trem do metrô causa atraso no embarque na Linha 2

Passageiros que seguem pela Linha 2 do metrô enfrentam dificuldades na manhã desta segunda-feira, 11. Isso porque um problema técnico no sistema causou a parada de um dos trens próximo à estação de Pituaçu, em Salvador. Por conta disso, há atrasos no embarque.

A assessoria de comunicação da empresa CCR Metrô Bahia, responsável pelo equipamento, informou que um "incidente" em um dos trens ocasiona o transtorno. O problema começou por volta das 4h, antes do início da operação, às 5h. O trem estava indo para a estação Mussurunga quando houve o ocorrência, próximo a Pituaçu.

Em nota, a empresa informa que "durante uma manobra especial de preparação para início da operação, sem passageiros, um carro da composição bloqueou a via principal. O incidente aconteceu na zona de estacionamento de trens próximo à estação Pituaçu. A operação comercial, com passageiros, foi iniciada às 5h, com intervalo maior entre os trens na Linha 2".

Por conta do problema, os "passageiros que estão saindo da Estação Mussurunga com destino ao Acesso Norte, precisam fazer a baldeação na Estação CAB, para o destino desejado". Apesar da situação, a CCR não informou a previsão para que o serviço seja normalizado. Técnicos da empresa já trabalham no local.

Incidente ocorreu durante uma manobra, segundo a CCR (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Superlotação

Em virtude problema, os trens estão saindo com superlotação, como registrou a usuária Dayse Macedo – que mora no Vale dos Largos, em Salvador, e trabalha em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com ela, que é jornalista, "o tempo de embarque, geralmente, é de menos de 5 minutos. Hoje, foi de 10 a 15 minutos. Eu cheguei na estação por volta das 5h50, mas já havia pessoas que esperavam desde as 5h30".

Ela ainda reclama da falta de opção para se descolar após a integração com o modal e a retira de algumas linhas de ônibus. "O metrô, que seria mais uma opção para a população que mora ou que trabalha na região metropolitana, tornou-se a única. Quando há um problema desse, quem vem ou que vai para a RMS fica em uma situação horrível", afirma ela.

Por conta do incidente, o embarque e desembarque na estação de Pituaçu acontece do mesmo lado.

Os trens estão saindo com superlotação (Foto: Dayse Macedo | Cidadão Repórter | Via WhatsApp)

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

