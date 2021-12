Problema no trem de pouso assusta passageiros em Salvador

Vôo com 174 passageiros que vinham de Brasília para a Bahia teve problema no trem de pouso na noite de terça-feira, 30, no aeroporto internacional de Salvador. Segundo a Infraero, ao iniciar os procedimentos para o pouso, o piloto da aeronave 1866, da Gol, solicitou à torre de comando de Salvador auxílio para um pouso de emergência.

Segundo funcionários do órgão, apesar do susto, o equipamento funcionou após as tentativas do piloto e o pouso foi feito normalmente e os passageirosdesembarcaram sem problemas. A direção do aeroporto chegou a enviar equipes de resgate para aguardar o avião na pista.

A causa do problema no trem de pouso vai ser investigada. Nota da Gol informou que a aeronave "apresentou suspeita de problemas em um dos pneus do trem de pouso traseiro" após a decolagem. Depois de pousar em Salvador e deixar a pista de pouso em direção ao desembarque, um dos pneus murchou e impediu o deslocamento do avião.

