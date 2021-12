Problema na rampa atrasa ferries em Bom Despacho

Um problema na rampa do terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, atrasou o embarque e o desembarque de embarcações do sistema Ferry Boat na tarde desta segunda-feira, 25.

Segundo a assessoria de comunicação da Internacional Marítima, operadora do sistema, o cabo hidráulico que sobe e desce uma das rampas do terminal apresentou defeito no momento de 'retirar' a mesma da embarcação Pinheiro, logo após o embarque dos passageiros, por volta das 14h.

Com isso, a retirada da rampa para liberação do barco foi feito de maneira manual, através de correntes, o que levou cerca de meia hora para ser realizado. A embarcação Rio Paraguaçu, que vinha de Salvador e estava pronta para atracar para o desembarque em Bom Despacho, teve que esperar no mar pelo mesmo período.

Segundo a Internacional Marítima, não houve rompimento do cabo, que voltou a funcionar logo depois do conserto. O problema no cabo já foi resolvido e o terminal da Ilha de Itaparica já voltou a operar normalmente, salientou a empresa.

