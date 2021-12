Um problema na iluminação da pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador provocou atraso em diversos voos na madrugada deste sábado, 5. No site da Infraero foram registrados 21 voos atrasados e 32 cancelados de 0h até as 9h deste sábado.

"Um aeroporto do porte de Salvador não pode ficar com problemas de apagão na sinalização. Podendo causar um acidente gravíssimo em uma necessidade, como em um pouso forçado", disse o funcionário público Carlos Alberto, de 41 anos, que aguardava seu voo com destino a Recife, com embarque marcado para as 1h50, mas que acabou decolando apenas as 7h50.

Carlos Alberto disse que um funcionário do aeroporto informou que os apagões são frequentes e que só acabou embarcou devido a pressão feita pelos passageiros à Infraero. "Só viajamos porque fizemos muita pressão. A previsão de saída era apenas no domingo".

A assessoria de comunicação da Infraero negou que os apagões aconteçam frequentemente no aeroporto e informou que uma equipe de manutenção trabalha nesta manhã para resolver o problema na iluminação que ocorreu na pista 1028 - a maior e a mais utilizada. De acordo com a Infraero, quatro voos com destino a Salvador tiveram que ser desviados para aeroportos de outros estados.

Desde o início desta manhã, com a iluminação natural do dia, os voos decolam sem restrições.

Alguns passageiros ficaram irritados e indignados com a situação durante a madrugada no aeroporto. Veja o vídeo:

Jefferson Domingos Problema na iluminação de pista atrasa voos em Salvador

