Problema mecânico causa confusão em embarque no ferryboat

Uma confusão marcou o embarque de passageiros no ferryboat Ivete Sangalo na manhã desta segunda-feira, 14.

De acordo com a assessoria da Internacional Marítima, concessionária que administra o sistema, um problema na prancha do terminal, por onde embarcam os passageiros, impediu a entrada dos veículos na embarcação.

Por conta do defeito mecânico, alguns passageiros invadiram o espaço e conseguiram entrear no ferryboat, mas foram obrigados a sair e realizar a travessia de Salvador para a Ilha de Itaparica no ferry Pinheiro.

O fato aconteceu por volta de 7h e já foi solucionado.

