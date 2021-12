Problema em nobreak suspende expediente no TRT

O expediente no Fórum do Comércio, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), foi suspenso nesta segunda-feira, 30. A desembargadora Maria Adna Aguiar decidiu interromper as atividades depois que a bateria de um nobreak (sistema de proteção e alimentação de energia elétrica) apresentou problema. A fumaça que saiu do equipamento se espalhou por alguns andares do prédio.

De acordo com o site do TRT, a situação foi controlada rapidamente, mas a suspensão foi mantida para "resguardar a saúde dos usuários do edifício".

Em fevereiro deste ano, o prédio do TRT foi fechado depois que cerca de 200 servidores passaram mal após uma dedetização no local.

